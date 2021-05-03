Ранее они уже отправляли им 200 аппаратов ИВЛ / фото: ua.depositphotos.com
Великобритания передаст Индии еще 1000 аппаратов ИВЛ.
Читайте такжеВ Индии зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19 (фоторепортаж)Об этом пишет DW.
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны должны проявлять солидарность.
"Мы все должны работать вместе, чтобы бороться с COVID-19. Никто не в безопасности, пока мы все не в безопасности", - заявил он.
Ранее они отправили в Индию 200 аппаратов ИВЛ, почти 500 кислородных концентраторов и три кислородных генератора.
Коронавирусный кризис в Индии
- В индийских мегаполисах ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля: от болезни ежедневно умирают тысячи людей - их не успевают хоронить.
- Всемирная организация здравоохранения заявила, что вторая волна смертельного коронавируса в Индии была вызвана "идеальным" сочетанием массовых собраний, низким уровнем вакцинации и более заразными штаммами вируса.
- Эксперты боятся, что катастрофа в Индии из-за COVID-19 может быть страшнее, чем кажется.
- Кабинет министров Украины со 2 мая запретил пересекать государственную границу иностранцам, прибывшим из Индии.
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