Эксперты боятся, что катастрофа в Индии из-за COVID-19 может быть страшнее, чем кажется.

Великобритания передаст Индии еще 1000 аппаратов ИВЛ.

Читайте такжеВ Индии зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19 (фоторепортаж)Об этом пишет DW.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны должны проявлять солидарность.

"Мы все должны работать вместе, чтобы бороться с COVID-19. Никто не в безопасности, пока мы все не в безопасности", - заявил он.

Ранее они отправили в Индию 200 аппаратов ИВЛ, почти 500 кислородных концентраторов и три кислородных генератора.

Коронавирусный кризис в Индии

В индийских мегаполисах ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля: от болезни ежедневно умирают тысячи людей - их не успевают хоронить.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что вторая волна смертельного коронавируса в Индии была вызвана "идеальным" сочетанием массовых собраний, низким уровнем вакцинации и более заразными штаммами вируса.

Эксперты боятся, что катастрофа в Индии из-за COVID-19 может быть страшнее, чем кажется.

Кабинет министров Украины со 2 мая запретил пересекать государственную границу иностранцам, прибывшим из Индии.

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Автор: Людмила Жерновская