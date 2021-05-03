Ранее они уже отправляли им 200 аппаратов ИВЛ / фото: ua.depositphotos.com

Великобритания передаст Индии еще 1000 аппаратов ИВЛ.

Читайте такжеВ Индии зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19 (фоторепортаж)Об этом пишет DW

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны должны проявлять солидарность. 

"Мы все должны работать вместе, чтобы бороться с COVID-19. Никто не в безопасности, пока мы все не в безопасности", - заявил он.

Ранее они отправили в Индию 200 аппаратов ИВЛ, почти 500 кислородных концентраторов и три кислородных генератора.

Коронавирусный кризис в Индии

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Автор: Людмила Жерновская