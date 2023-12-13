В то же время, Вилдерс заявил, что считает Москву агрессором и назвал президента РФ Путина "ужасным диктатором".

Голландский крайне правый политик Герт Вилдерс, партия которого победила на недавних выборах в стране, заявил, что Нидерланды должны сократить военную поддержку Украины, пишет Bloomberg.

"Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить свою страну", — заявил Вилдерс во время дебатов в парламенте в среду.

Кроме того, партии "Новый общественный договор" и "Движение фермеров и граждан", два его потенциальных партнера по коалиции, также выразили сомнения по поводу членства Украины в Европейском Союзе и дополнительной финансовой поддержки Киева.

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Как отмечает издание, российские телеканалы приветствовали успех Вилдерса на выборах как победу Москвы, поскольку ранее он хвалил президента Владимира Путина.

В то же время Вилдерс в своем последнем выступлении попытался убедить голландских законодателей, что он не является "другом России" и считает Москву агрессором. "Путин - ужасный диктатор", — сказал он.

Нидерланды и война в Украине

Нидерланды являются ключевым союзником Украины в борьбе с Россией. В частности Нидерланды поставили нашей стране важные системы противовоздушной обороны и возглавила подготовку украинских пилотов на истребителях F-16.

На прошлой неделе правительство Нидерландов выделило дополнительно 2 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2024 году, увеличив общую поддержку с начала российского вторжения до примерно 7,5 миллиардов евро.

Однако на последних выборах в Нидерландах одержала победу ультраправая Партия свободы (PVV), возглавляемая антиевропейским популистом Гертом Вилдерсом. Последний заявил, что Нидерланды должны прекратить поставлять Киеву оружие.

В то же время министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Нидерландах есть широкая поддержка нашей помощи Украине и она считает, что это не изменится в новом парламенте.

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