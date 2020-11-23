Официально визит израильского премьер-министра до сих пор не подтвержден.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье тайно посетил город Неом в Саудовской Аравии и встретился там с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Читайте также"Исторический рейс": между Израилем и ОАЭ выполнен первый прямой авиарейс (фоторепортаж)В воскресенье о поездке Нетаньяху в Саудовскую Аравию не объявлялось. В понедельник о визите сообщили израильское общественное радио и армейское радио, передает Би-би-си.

Официально визит до сих пор не подтвержден. Однако министр образования и товарищ Нетаньяху по партии "Ликуд" Йоав Галант подтвердил армейскому радио, что встреча состоялась. Он назвал это удивительным достижением.

"То, что эта встреча случилась и стала достоянием гласности, пусть и пока полуофициально - это дело большой важности", - подчеркнул Галант, передает Reuters.

На сайте FlightRadar24 можно заметить, что вечером в воскресенье частный самолет Нетаньяху летал в футуристический город Неом, который строится на берегу Красного моря в Саудовской Аравии в надежде привлечь туристов. Это ближайшая к Израилю точка в стране.

При поощрении уходящей администрации Трампа союзники Саудовской Аравии - Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн - в этом году нормализовали отношения с Израилем, долгое время официально отсутствовавшие из-за оккупации палестинских территорий.

Саудовская Аравия, однако, пока не последовала их примеру. Визит Нетаньяху, если он действительно имел место, станет первой официально подтвержденной поездкой израильского лидера в эту страну.

Буквально в выходные министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что нормализация отношений с Израилем невозможна без полного и окончательного мира между израильтянами и палестинцами.

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Автор: УНИАН