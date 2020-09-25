25-летний Дэниел Ми и 20-летний Джейден Долман позировали перед объективом своего друга Льюиса Хиггинса, но сорвались со скалы.

Туристы из Великобритании ради эффектного селфи решили сфотографироваться на обрыве скалы на испанском курорте Аликанте. Однако в какой-то момент они не удержали равновесие и сорвались со скалы на глазах у третьего.

Об этом сообщает Metro.

25-летний Дэниел Ми и 20-летний Джейден Долман позировали перед объективом своего друга Льюиса Хиггинса. Перед тем, как взобраться на девятиметровый утес, они получили предупреждение от местного полицейского, но замечание проигнорировали. В результате двое молодых парней сорвались вниз. Первый упавший от травмы головы погиб на месте, а второго доставили на самолете в больницу, где он позже умер. В больницу попал и Хиггинс, поскольку у него после гибели друзей случился шок.

Трагедия произошла на третий вечер отдыха британцев, около семи часов вечера. Перед происшествием троица употребляла алкоголь.

"Дэниел обнял Джейдена. Я увидел их обоих у перил, потом они упали. Они не прыгали через них, а обнимались и потеряли равновесие", - рассказал о последних секундах их жизни Хиггинс.

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Автор: УНИАН