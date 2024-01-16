Зёнке Найтцель разнес Ангелу Меркель за недальновидную политику.

Немецкая армия не сможет в ближайшие годы вести войну с кем-либо. Бывшая канцлер Ангела Меркель недооценила, что в XXI веке война все еще остается угрозой.

В статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung историк, военный эксперт, профессор Зёнке Найтцель из Потсдамского университета утверждает, что армия Германии не пригодна для ведения войны.

"Политики и общество избегали вопроса о том, для чего, собственно, существуют вооруженные силы. Ни гражданская война в Сирии, ни аннексия Крыма Россией, ни война в Донбассе не привели к переосмыслению", - отметил эксперт.

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По его мнению, самые серезные промахи допустила в решениях Меркель: ее партия, Христианско-демократический союз Германии, пренебрегала бундесвером, а вторая крупнейшая партия Германии, СДПГ также оставалась в стороне от военных вопросов, держась за свое "пацифистское сердце".

"Тот факт, что тревожное число конфликтов ведётся военными средствами и что только способный к обороне Запад может защитить свои интересы, до 24 февраля 2022 года не был политически понятен - ни канцлеру Ангеле Меркель, ни ее партнеру по коалиции СДПГ", - заявил Найтцель.

Бундесвер оставался "недееспособным из-за отсутствия политического интереса к оперативным вооруженным силам", отмечает профессор. По его словам, увеличение финансирования войск с 2016 года не дало никакого эффекта, а высшее представители командования бундесвера "молчали и принимали все как есть".

Украина и Меркель – последние новости

Ангела Меркель в интервью немецким журналистам заявила, что считает правильной свою политику в отношении России и не видит своей вины в том, что эта политика привела Европу к самой масштабной войне со времен Второй мировой.

В свою очередь аналитик Defense Express Сергей Згурец оценил способность армий Германии и Франции воевать против России. Оказалось, что без помощи НАТО эти страны протянули бы всего неделю.

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