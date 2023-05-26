Немецкое общество переосмысливает 16-летнее правление Меркель, казавшееся золотым веком, но приведшее к кошмарной войне.

В апреле этого года Ангела Меркель получила "Большой крест" ордена "За заслуги" перед Германией – высшую награду страны, до этого присужденную только первому послевоенному канцлеру Конраду Аденауэру и канцлеру-обьединителю Восточной и Западной Германии Гельмуту Колю.

Тот факт, что Меркель поставили в один ряд с создателями современной Германии, заставил немецкое общество серьезно пересмотреть свою оценку на первый взгляд успешного 16-летнего правления первой женщины-канцлера. Особенно в контексте российского вторжения в Украину, пишет The Wall Street Journal.

"Меркель была ключевым архитектором соглашений, поставивших экономику Германии и ее соседей в зависимость от импорта энергоресурсов из России. Путинское вторжение в Украину разрушило это стратегическое партнерство, вынудив Германию искать нефть и природный газ в другом месте, что обошлось бизнесу, правительству и домохозяйствам огромными издержками", – отмечает издание.

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Также теперь Меркель припомнили, что в годы ее правления год за годом урезались оборонные бюджеты. В день российского нападения на Украину командующий Бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Майс заявил, что некогда могущественная армия Германии сегодня настолько ослаблена, что уже неспособна отразить нападение России такого масштаба.

Особенно возмутительным для немцев сегодня выглядит тот факт, что после российской аннексии Крыма в 2014 году Меркель не только не отказалась покупать энергоносители у Кремля, но работала над удвоением импорта газа из России. Многие немецкие эксперты и даже бывшие соратники Меркель сегодня считают, что это само по себе придало Владимиру Путину смелости начать новое вторжение восемь лет спустя.

"На мероприятии в прошлом году Меркель напомнила, что после аннексии Крыма Путин сказал ей, что хочет разрушить Евросоюз. Но она продолжала продвигать планы по строительству газопровода "Северный поток-2", несмотря на протесты США. Правительство Меркель также одобрило продажу крупнейших газохранилищ Германии российской государственной газовой компании", – пишет WSJ.

После вторжения России в Крым в 2014 году Андерс Фог Расмуссен, тогдашний генеральный секретарь НАТО, предостерег Меркель от того, чтобы сделать Германию еще более зависимой от Кремля. По его словам, для Путина трубопровод "не имел ничего общего с бизнесом или экономикой — это было геополитическое оружие".

Издание констатирует, что после ухода с поста канцлера и полномасштабного вторжения РФ в Украину Меркель не признала ошибки и не принесла извинения за них.

"Меркель не отреагировала, когда президент Украины Владимир Зеленский публично пригласил ее в апреле прошлого года посетить Бучу – место военных преступлений России, чтобы увидеть то, что он назвал результатами ее политики уступок Путину", – отмечает газета.

Хуже того, в сентябре, в одном из выступлений, Меркель заявила, будто бы ее политический наставник, объединитель Германии Гельмут Коль (ныне покойный) не только поддержал бы Украину, но "также подумал бы о том, что сейчас кажется немыслимым, просто невообразимым, а именно о том, как снова развивать что-то вроде отношений с Россией". Это заявление Меркель в Германии было воспринято, по меньшей мере, как неуместное.

Еще одной стратегической ошибкой Меркель многие называют ее решение полностью отказаться от ядерной энергетики, что как раз поэтапно произошло к сегодняшнему дню. Решение было принято как ответ на катастрофу в японской Фукусиме, но в итоге поставило Германию в еще большую зависимость от российского газа.

Именно Меркель принято считать тем человеком, кто заблокировал движение Украины и Грузии к членству в НАТО в 2008 году. Тогда она наложила вето на призыв администрации президента США Джорджа Буша принять эти две страны в альянс. Это подтвердила бывший сотрудник Совета национальной безопасности США и советник президента США по России Фиона Хилл.

Вместо этого Меркель помогла организовать открытое, но ни к чему не обязывающее приглашение НАТО в Украину и Грузию, что, по словам Хилл, было "наихудшим из всех возможных событий", потому что оно с одной стороны разозлило Путина, а с другой – не предоставило обеим странам никакой защиты.

После гибридного вторжения РФ в Украину в 2014 году Меркель возглавила усилия по быстрому урегулированию острой фазы конфликта. Но, как отмечает WSJ, ее усилия в итоге лишь разочаровали Киев, поскольку никакого существенного наказания за оккупацию территорий своего соседа Россия не понесла.

"Для Путина не было проведено никаких красных линий. Меркель пошла на просчитанный риск. Это был гамбит, но в итоге он провалился", – считает Хилл.

WSJ отмечает, что целый ряд экспертов приходит именно к такому выводу: неспособность Запада установить красные линии и продолжающееся экономическое сотрудничество с Германией побудили Путина предпринять полномасштабную атаку в 2022 году.

"Хорошо, значит, мне это сойдет с рук. Так почему бы не продолжить", — так думал Путин, по мнению WSJ.

Издание констатирует, что у Меркель все еще есть сторонники, но их становится все меньше, по мере того, как Германия вынуждена преодолевать последствия ее 16-летнего правления, породившего тяжелейшие кризисы.

Украина и Меркель – последние новости

В апреле Ангела Меркель дала интервью немецким журналистам, в котором снова заявила, что считает правильной свою политику в отношении России и не видит своей вины в том, что эта политика привела Европу к самой масштабной войне со времен Второй мировой.

"Я пыталась предотвратить эту ситуацию с тем, что было в моем распоряжении. Тот факт, что это не сработало, не является доказательством того, что эта попытка была неправильной", – заявила экс-канцлер.

При этом, комментируя реалии внутренней повестки в Германии, Меркель посетовала, что немцев сегодня больше волнует война в Украине, чем вопросы защиты климата.

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