Европейцы не готовы к той войне, которая сейчас идет в Украине.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал об исследовании, которое показало способность армий Германии и Франции воевать против России. Оказалось, что без помощи НАТО эти страны протянули бы всего неделю.

"Были оценки действий армий Франции и Германии, если бы на них с такой интенсивностью наступала РФ, как это сейчас в Украине. В связи с этим компьютерным моделированием получилось, что максимум неделю Франция и Германия, не применяя ядерный потенциал стран НАТО, могли бы сопротивляться этому количеству вооружений, которое было использовано против Украины.

Один лишь пример, связанный с количеством изготовленных снарядов. Все видят, что на самом деле снарядов не хватает. Американская компания, которая изготавливает снаряды 155 мм, изготавливает их 15 тысяч в год. Это количество расходуется украинской армией за месяц. И такая проблема для всех европейских армий. Они не готовы к такой войне, условно говоря, прошлого века, где нужно много обычных вооружений. И поэтому, конечно, паникуя, они сейчас поднимают бюджеты", - сказал Згурец для "Орестократия".

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Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает "в период военной экономики" и будет наращивать вооружение.

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