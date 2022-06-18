Цель Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ - выявить причастных, подтвердить их действия с помощью расследований и привлечь их к ответственности

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) привлечено к расследованию нескольких сотен свидетельств совершения военных преступлений российскими военнослужащими в Украине.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом глава BKA Хольгер Мюнх заявил изданию Welt am Sonntag в субботу, 18 июня.

Отмечается, что эксперты пытаются установить не только непосредственных участников злодеяний, но также ответственных в военном и политическом плане.

Мюнх подчеркнул, что это является самой сложной частью расследования.

По словам главы BKA, ведомство использует материалы секретных служб, включая Федеральную разведывательную службу BND. Например, спецслужба записала переговоры российских солдат, в которых сообщалось о зверствах в отношении мирного населения.

Цель BKA - выявить причастных, подтвердить их действия с помощью расследований и привлечь их к ответственности, пояснил Мюнх.

"Мы готовимся к возможным обвинениям против людей, которые, вероятно, несут ответственность за военные преступления в Украине", - указал он.

Согласно принципу универсальной юрисдикции, в Германии могут судить и военных преступников. Мюнх надеется на запуск таких процессов, однако не исключает, что это займет много времени.

Генеральный прокурор ФРГ в настоящее время проводит предварительные дознания, но не ведет следствия в отношении отдельных подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Украине начала работу "Книга палачей украинского народа". Это информационная система, в которой собираются подтвержденные данные по военным преступникам армии РФ.

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