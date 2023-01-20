Нурсултан Назарбаев являлся главой Казахстана с 16 декабря 1991 года по 20 марта 2019 года.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, подтвердив появившуюся в СМИ информацию о госпитализации политика.

Как пишет Zakon.kz, операция прошла успешно, угрозы жизни Назарбаева нет. В данный момент он находится под наблюдением.

Также пресс-секретарь экс-президента Казахстана отметил, что операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.

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Госпитализацию Назарбаева в Национальный научный кардиохирургической центр также подтвердили в Минздраве Казахстана.

Что известно о Нурсултане Назарбаеве

Ему 82 года, он – первый президент Казахстана (с 24 апреля 1990 года до 20 марта 2019 года), который был у власти почти 30 лет.

Назарбаев - глава господствующей Народно-демократической партии "Нур Отан" (2007-2021), первый секретарь Коммунистической партии Казахстана (1989-1990), председатель Верховного Совета Казахской ССР (1990), председатель Совета Министров Казахской ССР (1984-1989).

С 16 декабря 1991 года по 5 января 2022 года председатель Совбеза Казахстана. 20 марта 2019 года парламент Казахстана переименовал столицу страны Астана в Нур-Султан — в честь Назарбаева. 17 сентября того же года городу было возвращено название Астана.

Политика Назарбаева привела экономику Казахстана к статусу одной из быстроразвивающихся экономик в мире. Он не поддерживает незаконную аннексию Россией Крыма.

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