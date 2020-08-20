В глубокой коме: стало известно о состоянии Навального

Медики пока не поставили точный диагноз оппозиционеру.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого госпитализировали с подозрением на отравление, находится в глубокой коме.

Читайте такжеЭто Путин: у Навального впервые заговорили о виновниках отравленияКак пишет Telegram-канал Baza, врачи определили состояние Навального по шкале комы Глазго.

«По данным медиков, уровень его комы можно определить в 5 баллов. Это одно из критических значений (4-5 баллов означают глубокая кома, 15 баллов ясное сознание)», – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что предварительный диагноз в медицинских документах значится так: «Кома неясного генеза, острое отравление?».

Отравление Навального: что известно

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Автор: Катерина Шварц