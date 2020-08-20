В глубокой коме: стало известно о состоянии Навального
15:44, 20 августа 2020Мир
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Медики пока не поставили точный диагноз оппозиционеру.
Алексей Навальный в коме / фото REUTERS
Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого госпитализировали с подозрением на отравление, находится в глубокой коме.
Читайте такжеЭто Путин: у Навального впервые заговорили о виновниках отравленияКак пишет Telegram-канал Baza, врачи определили состояние Навального по шкале комы Глазго.
«По данным медиков, уровень его комы можно определить в 5 баллов. Это одно из критических значений (4-5 баллов означают глубокая кома, 15 баллов ясное сознание)», – отмечается в сообщении.
Также сообщается, что предварительный диагноз в медицинских документах значится так: «Кома неясного генеза, острое отравление?».
Отравление Навального: что известно
- Утром 20 августа российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Ему стало плохо в самолете, на котором он летел в Томск.
- Медики пока не поставили точный диагноз Навальному.
- В Кремле заявили, что следят за состоянием здоровья Навального по сообщениям СМИ и желают ему скорейшего выздоровления.
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