Встреча дипломатов должна состояться в эту пятницу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал заседание Совета НАТО в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

О подготовке встречи сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску на своей странице в Twitter.

Послы стран-членов НАТО встретятся в пятницу, 4 сентября.

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Навального отравили: что сейчас известно

Навальному стало плохо в самолете , на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспорта полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества . Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа во Германии подтвердили отравления оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок" . Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" принадлежит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитая из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Автор: Александр Топчий