Россия "ожидает от Берлина как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ", заявляет Захарова.

В МИД РФ вызван посол Германии для разъяснения ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, проходящим лечение в берлинской клинике "Шарите".

Об этом на своей странице в Facebook написала официальный спикер МИД России Мария Захарова.

"Это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить всё в себе. Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ. Ждём германского посла на Смоленке", - заявила она.

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Также Захарова обвинила Берлин в "блефе" и "грязной политической возне".

"Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", - добавила Захарова.

Навального отравили: что сейчас известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравления оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Автор: Роман Цимбалюк