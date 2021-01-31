По словам его немецкого юриста, он надеется, что государства-члены Совета Европы внесут арест его клиента «в повестку дня заседания Комитета министров».

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный рассчитывает на помощь Германии в Совете Европы и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом заявил сегодня его немецкий адвокат Николаос Гацеас, сообщает Deutsche Welle.

По словам юриста, он рассчитывает, что государства-члены Совета Европы внесут арест его клиента «в повестку дня заседания Комитета министров».

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Гацеас также отметил, что задержание Навального в Москве нарушает решение ЕСПЧ. Оппозиционер был арестован за предполагаемые нарушения условий испытательного срока, вытекающие из приговора, признанного недействительным ЕСПЧ. Поэтому адвокат попросил немецкие власти начать судебное разбирательство против России в соответствии со статьей 46 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Крайней мерой в рамках применения этой статьи является исключение государства, игнорирующего решения ЕСПЧ из Совета Европы.

Председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген и глава делегации Германии в ПАСЕ Андреас Ник заявили изданию, что арест Навального был «государственным произволом и невероятным извращением». Государство, «несущее ответственность за отравление Навального», теперь арестовало свою жертву, отметили политики.

Они также считают, что государства-члены Совета Европы должны выступить в защиту решений ЕСПЧ и потребовать от Москвы соблюдать решения суда и положения конвенции по правам человека.

«Мы призываем федеральное правительство активно действовать в данной ситуации», - заявили политики.

Дело Навального: что известно

Навальный был арестован в Москве 17 января сразу после прилета из Берлина, где проходил лечение после попытки убийства с применением боевого отравляющего вещества семейства «Новичок», в котором он обвиняет Кремль.

После этого оппозиционный политик призвал к протестам против властей. 23 января на них в разных городах вышли свыше 150 тыс. человек.

Аналогичные акции проходят 31 января. Сообщается о задержании силовиками свыше четырех тысяч протестующих.

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Автор: Тамара Отовская