Помпео ометил, что нет причин полагать, что США не отреагируют надлежащим образом на то, что произошло с Навальным.

США могут принять меры в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным, когда будут известны все факты.

Читайте такжеПресс-секретарь Навального сообщила об отсутствии яда на его вещахОб этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«США ясно дали понять, что применение химического оружия неприемлемо. Когда было применено химическое оружие против Скрипалей, мы однозначно отреагировали. Нет причин полагать, что США не отреагируют надлежащим образом на то, что могло произойти, как только будут в распоряжении все факты», - сказал Помпео в интервью немецкой газете Bild, передает kommersant.

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами перед поездкой в штат Огайо не стал говорить, кого он считает ответственным за отравление Навального.

«Мы поговорим об этом в другой раз», - ответил он.

Отравление Навального: что известно

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, на котором тем летом из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. Ранее источник Reuters в омской больнице скорой медицинской помощи №1, куда сначала госпитализировали политика, сообщил, что указание отпустить Алексея Навального самолетом в Германию поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин.

24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом. Глава немецкой разведки Бруно Каля заявил, что использовавшийся яд сильнее известных ранее. В России это отрицают и отказываются возбуждать уголовное дело.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил. Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в ОЗХО.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным СМИ, он помнит все, что предшествовало отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание в самолете.

14 сентября берлинская клиника "Шарите", где проходить лечение Навальный, выпустила заявление, в котором сообщила, что состояние российского оппозиционера продолжает улучшаться, его отключили от аппарата ИВЛ. Медики рассказали, что Навальный может на короткое время вставать с больничной койки.

14 сентября стало известно, что французские и шведские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком". Таким образом наличие в пробах оппозиционного российского политика Алексея Навального вещества из группы "Новичок" подтверждено данными трех независимых лабораторий.

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Автор: УНИАН