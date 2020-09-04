В расследовании упоминается ряд депутатов партии Путина, а также экс-генпрокурор РФ.

Российский фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал 30-минутный фильм-расследование Алексея Навального о схемах томских депутатов из «Единой России».

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По словам Навального, практически всеми коммуникациями в городе руководит семья лидера томского отделения «Единой России» Владимира Резникова.

«Пользуетесь интернетом? Один из крупнейших провайдеров принадлежит Резникову. Камеры видеонаблюдения? Их устанавливает фирма Резникова. Есть еще парикмахерские, отель и даже бутилированной вода «Юнона» в магазине - ее тоже производит и продает семья Резниковых. Томское производство водки - и оно принадлежит Резниковым», - говорится в материале.

Кроме того, в расследовании упоминаются и другие депутаты партии Путина, которые отхватили себе кусочек власти, пользуясь служебным положением, а также бывший генпрокурор РФ Артем Чайка.

«Депутаты-единороссы обладают всей городской инфраструктурой и берут деньги с каждого жителя. На эти деньги они избираются и становятся депутатами. В качестве депутатов уже повышают тарифы, и люди им платят больше. И на полученные деньги депутаты снова избираются, чтобы повторить круг снова», - заключают авторы расследования.

Навального отравили: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспортную полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа во Германии подтвердили отравление оппозиционера.

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Автор: Яна Ставская