Российские медики вдогонку эвакуации Навального решили сделать еще одно заявление

Навального эвакуировали из больницы Омска в берлинскую клинику сегодня утром.

В министерстве здравоохранения Омской области утверждают, что медики не нашли в моче российского оппозиционера Алексея Навального яда, только кофе и алкоголь.

Заявление областной Минздрав сделал уже после эвакуации политика в Германию.

Читайте такжеКто такой Алексей Навальный

«Уже сегодня можно сказать точно, что оксимбутирати, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин», – говорится в заявлении.

Российские специалисты обнаружили на поверхностных смывах с одежды и рук Навального 2-этилгексил дифенил фосфат – вещество, которое не имеет токсического действия и используется в промышленной химии при использовании полимеров.

"При этом данное вещество не найдено в биоматериалах пациента", – отметили в ведомстве.

В Минздраве Омской области добавили, что состояние пациента перед отъездом стабилизировалось, и что наблюдалась постепенная положительная динамика.

Навального эвакуировали из больницы Омска в берлинскую клинику сегодня утром. Вечером 21 августа российские медики разрешили перевезти Навального на лечение в Германию.

Этому предшествовал день неопределенности: в пятницу утром врачи вдруг объявили политика нетранспортабельным и запретили его перевозку. Позже жена госпитализированного обратилась лично к Путину с требованием разрешить выезд.

В затягивании принятия решения штаб оппозиционера обвинял Кремль.

Навального отравили: что пока известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подсоединили к аппарату ИВЛ.

Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию преднамеренного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

По словам российских медиков, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое снижение уровня сахара в крови.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская