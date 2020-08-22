Российские медики вдогонку эвакуации Навального решили сделать еще одно заявление
В министерстве здравоохранения Омской области утверждают, что медики не нашли в моче российского оппозиционера Алексея Навального яда, только кофе и алкоголь.
Заявление областной Минздрав сделал уже после эвакуации политика в Германию.
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«Уже сегодня можно сказать точно, что оксимбутирати, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин», – говорится в заявлении.
Российские специалисты обнаружили на поверхностных смывах с одежды и рук Навального 2-этилгексил дифенил фосфат – вещество, которое не имеет токсического действия и используется в промышленной химии при использовании полимеров.
"При этом данное вещество не найдено в биоматериалах пациента", – отметили в ведомстве.
В Минздраве Омской области добавили, что состояние пациента перед отъездом стабилизировалось, и что наблюдалась постепенная положительная динамика.
Навального эвакуировали из больницы Омска в берлинскую клинику сегодня утром. Вечером 21 августа российские медики разрешили перевезти Навального на лечение в Германию.
Этому предшествовал день неопределенности: в пятницу утром врачи вдруг объявили политика нетранспортабельным и запретили его перевозку. Позже жена госпитализированного обратилась лично к Путину с требованием разрешить выезд.
В затягивании принятия решения штаб оппозиционера обвинял Кремль.
Навального отравили: что пока известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подсоединили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию преднамеренного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
- 21 августа в штабе Навального со ссылкой на полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.
- По словам российских медиков, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое снижение уровня сахара в крови.
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