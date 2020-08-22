Самолет с Навальным уже сел в Берлине

Навального сегодня утром эвакуировали из больницы Омска.

Медицинский самолет Bombardier Challenger 604, на борту которого находится российский оппозиционер Алексей Навальный, уже приземлился в аэропорту Берлина.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

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Вечером 21 августа российские медики разрешили перевезти Навального на лечение в Германию. Этому предшествовал день неопределенности: в пятницу утром врачи вдруг объявили политика нетранспортабельным и запретили его перевозку. Позже жена госпитализированного обратилась лично к Путину с требованием разрешить выезд.

В затягивании принятия решения штаб оппозиционера обвинял Кремль.

Навального отравили: что пока известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подсоединили к аппарату ИВЛ.

Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию преднамеренного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

По словам российских медиков, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое снижение уровня сахара в крови.

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Автор: Яна Ставская