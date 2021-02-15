Генсек НАТО также призвал расширить сотрудничество в противодействии авторитарной политике России и Китая на международной арене.

На обсуждение министров обороны стран НАТО будет вынесен вопрос о расширении финансирования военной деятельности на восточном фланге Альянса.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Я намерен предложить увеличить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороны. Это позволит поддержать развертывание сил союзников в наших боевых группах на восточном фланге альянса, развертывания воздушной полиции, морское развертывание и проведение учений", - заявил Столтенберг.

По его словам, совместное увеличение расходов продемонстрирует преданность союзников статье 5 договора НАТО "и обещанию защищать друг друга".

"Я также предложу усилить обучение и наращивание потенциала для соседних стран-партнеров, так как профилактика - лучше вмешательства", - сказал Столтенберг.

Также, генсек НАТО призвал расширить сотрудничество в противодействии авторитарной политике России и Китая на международной арене.

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"Нам также необходимо использовать более глобальный подход к решению глобальных проблем. Китай и Россия находятся в авангарде авторитарного противодействия международному порядку, основанному на правилах. Поэтому мы должны расширять наш политический диалог и практическое сотрудничество с партнерами-единомышленниками для продвижения наших ценностей и защиты наших интересов", - добавил генсек.

Напомним, НАТО создало четыре боевые группы численностью 1000 человек каждая в Литве, Латвии, Эстонии и Польши, в состав которых входят военнослужащие разных стран Альянса.

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Автор: УНИАН