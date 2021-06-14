Литва приветствует политику "открытых дверей" НАТО, но ожидает подтверждения этой политики на сегодняшнем саммите в Брюсселе.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа считает, что Организация Североатлантического договора (НАТО) должна соблюдать обещания в отношении Украины, закрепленных в декларации Бухарестского саммита Альянса, о том, что однажды Украина станет членом этой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Науседа сказал перед началом саммита с участием глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО.

Трансляция прибытия лидеров Альянса продолжается на сайте НАТО.

"Мы также очень приветствуем политику НАТО "открытых дверей". Прежде всего, учитывая наших соседей и друзей - Грузию и Украину. Данные нами обещания должны быть соблюдены. Я хочу напомнить вам, что решение саммита в Бухаресте в 2008 году относительно стран Восточного партнерства было принято", - подчеркнул Науседа.

Саммит НАТО в июне

14 июня состоится саммит НАТО, в нем примут участие только страны-члены Альянса. Президент Владимир Зеленский рассчитывал, что на нынешнем саммите начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий по членству в Альянсе.

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В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение, что страны Альянса на саммите не примут решение о предоставлении Украине ПДЧ. Также Кулеба не понимает, почему на фоне российской агрессии Украину не пригласили на саммит. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает адекватного отображения беспокойств Украины по поводу безопасности в итоговых документах саммита.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program - EOP). Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО. "Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?"- сказал Зеленский.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить ПДЧ в НАТО.

25 февраля генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

5 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

6 апреля Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом назвал движение Украины к членству в Альянсе единственным путем к окончанию войны на Донбассе. В Белом доме заявили, что решение о членстве Украины в НАТО зависит от всех стран - членов Альянса.

7 июня заместитель генсека НАТО Мирчи Джоане заявил, что в альянсе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине Плана действий для членства.

9 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже имеет все инструменты для потенциального присоединения к НАТО.

11 июня генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что лидеры НАТО на саммите должны подтвердить политику "открытых дверей" для Украины и Грузии.

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Автор: Виталий Саенко