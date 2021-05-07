В основе повестки дня нынешнего саммита Альянса будет стратегия "НАТО-2030".

Повестка дня саммита глав государств и правительств 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) будет обнародована ближе к 14 июня, дня проведения мероприятия в Брюсселе.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Альянса из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

"Формат и повестка дня саммита НАТО, который состоится 14 июня, будут объявлены ближе к этой дате. Как сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, лидеры НАТО будут иметь содержательную и дальновидную повестку дня, в основе которой будет инициатива "НАТО-2030", - сообщил представитель Альянса.

Раньше в социальных сетях появилась информация, что Украину якобы не пригласили для участия в нынешнем саммите Альянса.

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Стратегия НАТО-2030

8 июня 2020 года Столтенберг дал старт осмотру стратегии "НАТО-2030". По его словам, это дает возможность задуматься над тем, каким будет Альянс через 10 лет, и как он будет продолжать поддерживать безопасность в более нестабильном мире.

21 октября Столтенберг заявил, что Альянс проконсультируется с Украиной и Грузией по формированию видения стратегии "НАТО-2030".

Экспертная группа по разработке стратегии "НАТО-2030" рекомендует укрепить отношения с Украиной. Генсек Альянса отметил, что продолжит консультации по стратегии "НАТО-2030", а затем подготовит рекомендации для лидеров стран-членов НАТО.

В апреле 2021 года Столтенберг заявил, что саммит станет уникальной возможностью укрепить НАТО как постоянное воплощение связи между Европой и Северной Америкой. "Мы будем принимать решение относительно нашей содержательной и дальновидной повестки дня "НАТО-2030", предназначенного для ответа на вызовы как настоящего, так и завтрашнего дня: агрессивные действия России, угроза терроризма, кибератаки, новые и прорывные технологии, влияние изменения климата на безопасность и подъем Китая", - заявил Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что участники саммита НАТО дадут "сигнал" о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе.

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Автор: Виталий Саенко