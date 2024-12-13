В США провели масштабную игру-симуляцию войны за Тайвань.

Нет смысла Соединенным Штатам Америки наращивать ядерный потенциал ради того, чтобы удержать Китай от применения ядерного оружия во время возможной войны за Тайвань. К такому выводу пришли аналитики Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и лаборатории стратегических игр Массачусетского технологического института, проведя масштабную симуляцию войны, пишет Financial Times.

В публикации говорится, что военные эксперты из США рекомендовали Вашингтону увеличить его ядерные возможности, включая новое тактическое ядерное оружие, впрочем, симуляция показала, что это не повлияет на решение Китая использовать ядерное оружие. Во время игры наибольшая вероятность использования ядерного оружия возникала, когда команды Китая сталкивались с поражением во вторжении на Тайвань.

Отмечается, что военная игра не имела целью оценить, насколько вероятно, что Китай или США прибегнут к ядерному оружию, а изучала, какие военные ситуации могут заставить китайских или американских командующих попытаться использовать его в гипотетической войне на Тайване и как это могло бы изменить дальнейший курс войны.

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К таким военным играм привлекаются команды военных офицеров, чиновников или экспертов, которые симулируют конфликты с использованием компьютерных моделей, игровых досок, дискуссий.

Издание пишет, что, по оценкам Пентагона, Пекин к 2030 году удвоит свой арсенал оперативных боеголовок с более 500, который у него был по состоянию на прошлый год. Другие эксперты оценивают нынешнее количество примерно в 440 боеголовок. Народно-освободительная армия Китая теперь может запускать ядерное оружие с подводных лодок, самолетов, автомобильных транспортных средств, ракетных шахт.

Поэтому исследователи пришли к выводу, что политики США не должны "разрабатывать дополнительное ядерное оружие для конфликта с Китаем вне текущих планов ядерной модернизации" и не должны "стремиться к количественному ядерному превосходству в ожидании, что это сдержит Китай от использования ядерного оружия".

Учения также показали, что пути конфликта, который стал ядерным, были непредсказуемыми. "Благоприятные результаты были возможны, но полная победа была недостижимой", - приводит издание вывод аналитиков.

Вероятная война Китая за Тайвань: последние новости

Американские военные аналитики считают, что Китай уже почти готов к попытке силового захвата Тайваня. Островное государство рассчитывает на помощь США, но эксперты предупреждают, что китайское вторжение может произойти именно в тот момент, когда Америка будет наименее готова отстаивать свои геополитические интересы - при президенте Дональде Трампе.

Летом 2024 года во время предвыборной кампании Трамп заявил, что Тайвань должен платить Соединенным Штатам за защиту от китайской угрозы.

Тайвань тоже готовится к возможному нападению Китая. В частности тайваньцы внимательно изучают опыт Украины, которая сейчас отбивается от России.

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