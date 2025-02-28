Было бы хуже, если бы на Зеленского давили за закрытыми дверями.

При всем негативе, который влечет за собой ссора президентов Украины и США, в произошедшем есть по крайней мере один положительный аспект - весь мир увидел, что на самом деле стоит за "фальшивым публичным дружелюбием" Дональда Трампа. Для Украины было бы хуже, если бы на Зеленского незаметно давили за закрытыми дверями, пишет обозреватель авторитетного журнала The Atlantic Дэвид Фрум.

"Трамп и Вэнс показали американцам и союзникам Америки свою приверженность к России и свою неприязнь к Украине в целом и к ее президенту в частности. Правда неприятная, но надо смотреть ей в глаза", - говорится в публикации.

Журналист отмечает, что ссора в Овальном кабинете опровергла любые утверждения о том, что администрация Трампа руководствуется интересами США, даже ошибочными. По мнению обозревателя, камеры показали, "личную ненависть" Трампа и Вэнса к Зеленскому, которая не имела ничего общего с отстаиванием американских интересов.

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"И президент, и вице-президент показали возглавляемой США системе альянсов то, что ей необходимо было срочно знать: систему национальной безопасности Запада возглавляют два человека, которым нельзя доверять защиту союзников Америки, и которые глубоко сочувствуют самому агрессивному диктатору мира", - пишет Фрум.

Журналист отмечает, что союзникам Америки срочно нужен план Б для коллективной безопасности в мире, где администрация США отдает предпочтение Владимиру Путину, а не Зеленскому. Он напомнил, что во время первой каденции Трампа в его команде было много "нормальных" чиновников, которые удерживали его от самых больших безумств. Но на этот раз Трампу удалось навязать республиканцам собственный стиль руководства государством.

"Партия, которая поддерживает Трампа, сегодня обнажила свое лицо миру в Овальном кабинете. Никто, кто видел это лицо, никогда не забудет этого гротескного зрелища", - резюмирует Фрум.

Реакция мира на ссору Зеленского и Трампа

Как писал УНИАН, европейские чиновники ошеломлены ссорой президентов Украины и США. Многие европейские лидеры уже выразили поддержку Зеленскому. А один высокопоставленный дипломат после этого описал администрацию США как "неуравновешенную".

Ветеран американской политики Джон Болтон, который был советником Трампа во времена его первой каденции, тоже раскритиковал своего бывшего шефа. По мнению Болтона, сегодня Трамп и его вице-президент Вэнс фактически подтвердили, что они стали на сторону России.

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