Чешская служба информации безопасности обнаружила, что пророссийская сеть ведет деятельность, которая "может серьезно повлиять на безопасность Чешской Республики и ЕС".

Пражский новостной сайт, поддерживаемый двумя пророссийскими бизнесменами, тайно платил ультраправым политикам в европейских странах, включая Германию и Францию, чтобы настроить общественное мнение против поддержки Украины, показало расследование, проведенное чешским правительством.

Как пишет The Times, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что "Голос Европы" и два поддерживающих его прокремлевских украинских политика - Виктор Медведчук, личный друг Владимира Путина, и Артем Марчевский - были внесены в национальный санкционный список, который сделает невозможным дальнейшую работу сайта из Чехии.

"Нам удалось раскрыть деятельность финансируемой Россией сети влияния в Чехии", - заявил Фиала на пресс-конференции, отметив, что ее целью было влияние на политику в европейских странах в интересах Кремля.

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По его словам, Чешская служба информации безопасности (BIS) обнаружила, что пророссийская сеть ведет деятельность, которая "может серьезно повлиять на безопасность Чешской Республики и ЕС".

"Эта группа стремилась проводить операции и мероприятия на территории ЕС, направленные против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - сказал Фиала. "Деятельность группы... также достигает Европейского парламента".

Хотя имена европейских политиков, которые, как предполагается, получили деньги, не называются, чешская газета Deník со ссылкой на источники в разведке сообщила, что среди получателей были политики из Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии. Газета особо выделила праворадикальную партию "Альтернатива для Германии" (AfD). По данным немецкого новостного журнала Der Spiegel, деньги на общую сумму в несколько сотен тысяч евро передавались наличными на личных встречах в Праге или переводились с помощью криптовалюты.

Правые партии по всей Европе давно поддерживают связи с российским правительством. Во Франции Национальное объединение Марин Ле Пен десять лет назад получило от московского банка кредит в размере 6 миллионов евро, который погасило только в прошлом году. В 2018 году Путин танцевал с тогдашним министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль из Партии свободы на ее свадьбе. С тех пор она переехала в Санкт-Петербург. Однако открытие того, что Россия платит политикам за распространение прокремлевской пропаганды в преддверии выборов в Европейский парламент, которые должны начаться 6 июня, означает новое измерение влияния.

"Голос Европы" опросил политиков из крайне правых партий, включая Национальное объединение Франции, Vlaams Belang Бельгии и AfD Германии.

Максимилиан Крах, ведущий кандидат от AfD на выборах в ЕС, отрицает, что брал деньги у сайта. Однажды он дал "эксклюзивное" 45-минутное видеоинтервью, в котором утверждал, что Соединенные Штаты стоят за саботажем газопровода "Северный поток", транспортирующего российский газ по дну Балтики в 2022 году.

Петр Быстрон, депутат Бундестага от AfD, дал интервью изданию в феврале перед Карловым мостом в Праге, где обвинил немецкое правительство в игнорировании интересов фермеров при отправке оружия на миллиарды евро в Украину.

Согласно расследованию Spiegel, "Голос Европы" был создан в 2017 году и первоначально базировался в Нидерландах. Его первое интервью было взято у голландского популиста Герта Вилдерса. Издание также опубликовало интервью британского правого экстремиста Томми Робинсона и консервативной американской медиапропагандистки Энн Коултер.

Польский бизнесмен по имени Яцек Якубчик приобрел "Голос Европы" в марте 2023 года. По данным Spiegel, он указал адрес в Варшаве, который также является адресом охранной компании, принадлежащей Якубчику.

Чешское правительство утверждает, что сайт "тайно финансировался" Виктором Медведчуком, бизнесменом, который возглавлял пророссийскую политическую партию на Украине и был обвинен в государственной измене, когда в 2022 году был передан России в рамках обмена пленными. Считается, что "Голос Европы" управлялся Марчевским, соратником Медведчука.

Крах из AfD рассказал Spiegel, что дал два интервью "Голосу Европы", в том числе одно в Праге. "Конечно, я не получил за это никаких денег, ни для себя, ни для партии", - сказал он, добавив, что сам оплатил гостиницу. Он подтвердил, что знает Медведчука, а также Марчевского, и признал, что последний отвез его в отель на машине после интервью, но настаивает, что "никогда не принимал от них денег или выгод денежного характера".

Парламент Нидерландов обсудит обвинения в том, что члены парламента могли получить российское финансирование, чтобы повлиять на выборы, и потребовал от секретных служб страны отчета о результатах разведки. Вилдерс, жесткий правый политик, победивший на выборах в ноябре прошлого года и вызвавший затянувшиеся коалиционные переговоры, потребовал полного раскрытия обвинений.

Вилдерс, заручившись поддержкой парламента, потребовал от министерства внутренних дел предоставить депутатам отчет о ситуации, оценить риск для демократии и собранные спецслужбами сведения. Он поддержал запуск сайта как антиевропейский проект.

Марк Рютте, временный премьер-министр страны, предупредил членов парламента, что не стоит ожидать подробных разведданных, но пообещал противостоять любому российскому влиянию.

Пропутинские политики в ЕС - детали

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на новую политическую позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов, члены Альянса не прекратят помощь Украине.

Как пишет Political Lore, об этом он заявил, отвечая на вопрос о позиции НАТО в отношении помощи Украине, учитывая тот факт, что Словакия, Нидерланды и Венгрия меняют свою риторику.

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