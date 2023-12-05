Словакия, Нидерланды и Венгрия выступают против помощи Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на новую политическую позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов, члены Альянса не прекратят помощь Украине.

Как пишет Political Lore, об этом он заявил, отвечая на вопрос о позиции НАТО в отношении помощи Украине, учитывая тот факт, что Словакия, Нидерланды и Венгрия меняют свою риторику.

"Члены НАТО предоставляют передовые ракеты, системы ПВО, современные боевые танки – это все примеры значительной современной помощи… Помощь оказывается Украине, потому что это в интересах нашей безопасности. Я уверен, что союзники по НАТО продолжат оказывать существенную и значимую поддержку Украине", - заявил Столтенберг.

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В качестве примера решимости стран-членов НАТО и дальше оказывать помощь украинским властям он отметил, что Германия и Нидерланды недавно заявили о готовности предоставить $10 миллиардов выплат, а союзники по НАТО предоставят дополнительные системы ПВО.

"Также в Украину идет постоянный приток боеприпасов и оружия. Конечно, существует острая необходимость в больших объемах помощи, но союзники не только на словах, но и на деле демонстрируют, что будут продолжать оказывать помощь Украине", - добавил генсек Альянса.

Позиция Словакии, Венгрии и Нидерландов по Украине

В конце прошлого месяца в Нидерландах на выборах победила антиевропейская ультраправая "Партия свободы" (PVV) под руководством Герта Вилдерса, который выступает против передачи оружия Украине.

В Словакии на последних выборах к власти также пришел отнюдь не проукраинский кандидат. Новый премьер страны Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет передавать Украине вооружение для защиты от российской агрессии и назвал войну РФ против Украины "замороженным конфликтом".

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже давно известен своей пророссийской позицией и попытками заблокировать военную помощь Украине, а также вставляет палки в колеса нашей стране на пути к членству в ЕС.

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