Массовые акции протеста в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как военные отстранили от власти гражданское руководство страны и объявили чрезвычайное положение.

В Мьянме во время акций протеста сегодня силовики расстреливали демонстрантов.

33 человека, которые выступали против хунты в разных городах страны, погибли, десятки - ранены, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

Массовые акции протеста в Мьянме против военной хунты не прекращаются, несмотря на насилие и жесткие действия со стороны полиции. Сегодня был уже 30-й день протестов.

Кроме боевых патронов, силы безопасности также широко применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Между тем Совет безопасности ООН планирует снова собраться, чтобы обсудить ситуацию в этой азиатской стране.

Читайте такжеФитнес-блогер сняла свою тренировку на фоне госпереворота в Мьянме и стала мемом (видео)

Государственный переворот в Мьянме: что известно

Массовые акции протеста в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военнослужащие отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. В стране отключают интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.

Бывший генерал и по сей день вице-президент Мьин Све теперь должен выполнять роль переходного главы государства. Впрочем, вся полнота власти будет принадлежать руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну. Пока будет продолжаться чрезвычайное положение, именно он должен быть главным лицом государства.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом.

Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.

В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков. Президент США Джо Байден объявил о введении санкций против военной хунты Мьянмы.

1 марта Аун Сан Су Чжи предстала перед судом военных.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева