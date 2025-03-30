В сети сообщают о пострадавших.

Вечером в воскресенье, 30 марта, в российском городе Мурманск неизвестный открыл огонь с крыши многоэтажного дома.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис написал в своем Telegram-канале, что на месте уже работают силовики. Всех, кто находится в этом районе, призвали выключить свет, отойти от окон и не выкладывать в сеть работу полиции.

Местные Telegram-каналы сообщают, что стрельба слышна уже около 1,5 часов, у мужчины могут быть два огнестрельных оружия. Прибывшие силовики не могут добраться до крыши. Тем временем сообщается о пострадавших и разбитых окнах автомобилей и квартир.

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Преступность в России

Как известно, после начала полномасштабной войны против Украины в России сообщали о значительном росте уровня преступности.

Российские власти активно привлекали осужденных к участию в боевых действиях в Украине, обещая им помилование. По возвращении они неоднократно совершали новые преступления, включая убийства и изнасилования.

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