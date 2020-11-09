Существует риск выхода из-под контроля тех небольших вооруженных конфликтов в мире, которые есть уже сейчас.

Начальник генштаба Великобритании Ник Картер предупреждает о возможном повышении риска новой мировой войны из-за пандемии коронавируса.

Связь очень простая - экономические проблемы, вызванные эпидемией, могут перерасти в конфликты, какое это бывало раньше в истории человечества, заявил Картер в интервью Sky News, передает Громадське.

Он подчеркнул, что есть риск выхода из-под контроля тех небольших вооруженных конфликтов в мире, которые есть уже сейчас. Глобальный экономический кризис также может создать почву для этого.

"Мы живем в такое время, когда мир - это тревожное и изменчивое место", - сказал министр.

Во время выступления в Национальном музее армии в Лондоне Картер отметил, что важно помнить об ужасе войны даже сейчас, когда страна борется с пандемией и экономическим кризисом.

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"Это реальный риск, учитывая достаточно много региональных конфликтов, которые мы имеем. Эскалация может привести к просчетам и это то, чего мы должны остерегаться", - отметил Картер.

Министр не назвал конкретные конфликты, но как пишет издание, прежде всего можно вспомнить войну в Украине, карабахский конфликт, Сирию.

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Автор: Александр Топчий