Российский диктатор утверждает, что это Украина якобы отказывается от мирного диалога.

Россия готова готова рассматривать варианты мирного урегулирования своей агрессии против Украины, "исходя из реалий на земле". Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

"Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договорённостей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое", – сказал он.

При этом Путин утверждает, что через Турцию получал предложения о переговорах с Украиной и дал согласие на них. Но на следующий же день президент Украины Владимир Зеленский якобы отказался от таких переговоров. Путин не сказал, когда именно получал такое предложение, но отметил, что это произошло "недавно" и упомянул Нью-Йорк, вероятно, подразумевая сентябрьскую Генассамблею ООН.

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Перспективы мирного урегулирования

Как писал УНИАН, доля украинцев, которые выступают за переговоры с Россией "уже сейчас", увеличилась до 35%. Год назад таких было 21%. Однако вместе с тем выросла и доля тех, кто считает переговоры возможными лишь после вытеснения РФ на линию 23 февраля 2022 года: с 25% до 37%.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский считает взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры возможным шагом к завершению горячей фазы войны. Зеленский добавил, что прекращение ударов по энергетике приведет к "уменьшению градуса", так же как и прекращение российских ударов по зерновому коридору, украинским портам и судам.

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