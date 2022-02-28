Российское вторжение идет не по плану, наблюдаются большие проблемы с логистикой, заявляют в Великобритании.

В Министерстве обороны Великобритании уверены, что войска РФ столкнулись с огромными трудностями в Украине. Российские военные дезорганизованы, планы Кремля не выполняются.

Это сообщение появилось на странице Twitter ведомства. Основная часть российских войск находится в более чем в 30 километрах от Киева. Их наступление было остановлено ВСУ. Ключевая цель РФ в первый день вторжение - Гостомель - так и не была захвачена.

Также под украинским контролем остаются Чернигов и Харьков, хоть враг и пытается их захватить.

"Неудачи в логистике и упорное украинское сопротивление продолжают сдерживать наступление России. Несмотря на непрекращающиеся попытки скрыть подробности конфликта от населения России, ВС РФ впервые вынуждены признать потери", - говорится в сообщении британцев.

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