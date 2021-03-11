"Министр" культуры Крыма Арина Новосельская во время совещания "Совета министров Республики Крым" выругалась в микрофон.
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Так, выступление "главы" Крыма Сергея Аксенова прервал крик Новосельской.
"Ну *б твою мать, поставили как обезьяне", - выругалась она.
Аксенов возмутился и поручил "вице-премьеру" региона Михаилу Назарову провести служебное расследование.
Новосельская начала извиняться, объяснив, что у неё случайно включился микрофон.
"Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста! Извините ради бога. Коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась. Сергей Валерьевич, извините ради бога", - сказала она.
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