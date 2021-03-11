Аксенов поручил "вице-премьеру" региона провести служебное расследование.

"Министр" культуры Крыма Арина Новосельская во время совещания "Совета министров Республики Крым" выругалась в микрофон.

Читайте такжеДом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу: названо условие (видео)Ролик доступен на Youtube.

Так, выступление "главы" Крыма Сергея Аксенова прервал крик Новосельской.

"Ну *б твою мать, поставили как обезьяне", - выругалась она.

Аксенов возмутился и поручил "вице-премьеру" региона Михаилу Назарову провести служебное расследование.

Новосельская начала извиняться, объяснив, что у неё случайно включился микрофон.

"Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста! Извините ради бога. Коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась. Сергей Валерьевич, извините ради бога", - сказала она.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская