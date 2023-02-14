Российский бюджет значительно проигрывает тем ресурсам, которыми готов поддержать Украину Запад.

Российская экономика не выдержит давления западных санкций и длительных боев с украинской армией - ее ожидает крах.

Такой исход для путинской "экономической машины" предрек Михаил Задорнов в интервью Forbes. Он был одним из последних министров финансов РФ правительства Бориса Ельцина (занимал должность во время дефолта в 1998 году), а также в свое время возглавлял два крупнейших госбанка России.

Задорнов отметил, что сейчас бюджет РФ выделяет на армию примерно 4% от своего ВВП, однако в сравнении с расходами Вашингтона на свой оборонный сектор - это всего лишь одна десятая от военного бюджета США.

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"А если мы сложим ресурсы тех стран, которые начинают поставки вооружений в пользу Украины, и суммарный объем ресурсов, которые они могут выставить при затягивании конфликта, то, поверьте, можно сложить в столбик, это абсолютно несопоставимые величины", - заявил он.

Бывший министр считает, что сейчас россиянам преподносят иллюзию о способности РФ производить самостоятельно те или иные продукты Запада. Задорнов говорит, что все попытки России изолировать свою экономику и работать на внутренний рынок - потерпят "фиаско".

"То, что мы можем произвести все сами даже какое-то время, - это конечно иллюзия абсолютно или какой-то политический лозунг", - говорит он.

Задорнов спрогнозировал стагнацию для России в критических важных отраслях развития. В частности, добыче нефти, химической промышленности и лесном хозяйстве.

Президент РФ Владимир Путин разрушает российскую экономику

Напомним, что полномасштабное российское вторжение в Украину с первого дня войны сокращает активы российских олигархов. Как выяснили в своем расследовании СМИ, в течение 2022 года самые богатые россияне потеряли 47 млрд долларов из-за необоснованного вторжения в Украину. Уже ближе к концу 2022 года потери российских олигархов приблизились к 100 млрд долл.

Как недавно отметили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), экономику страны-агрессора ждет серьезный кризис из-за войны в Украине. Даже при самом благоприятном прогнозе ВВП России в 2023 сократится в пределах 2 процентов. При этом самый негативный сценарий предполагает спад экономики РФ вплоть до 6%.

Ранее издание Financial Times выяснило, что Путин вполне понимал, что вторжение в Украину убьет российскую экономику. Его об этом предупреждали глава российского "Сбербанка" Герман Греф и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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