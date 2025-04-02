Известно, что в конце февраля политика приговорили к одному году тюремного заключения.

Лидер боснийских сербов Милорад Додик приехал в Москву в понедельник и подтвердил свое местонахождение в видеообращении в то время, как власти в Сараево (столица Боснии и Герцеговины - УНИАН) требует международный ордер на арест политика после того, как он был осужден за невыполнение решения Конституционного суда страны и продвижение сепаратистских взглядов. Об этом пишет Politico.

"Я прибыл в Москву", - отметил Додик.

Политик не признался в том, что сбежал, но время его отъезда из Боснии совпадает с усилением правового давления в его стране, добавили в Politico.

Видео дня

Что известно о деле Милорада Додика

В конце февраля президент сербского большинства и бывший президент Боснии и Герцеговины был приговорен к одному году тюремного заключения и лишен права заниматься политикой в течение шести лет из-за нарушения решений международного миротворческого посланника в стране.

Также известно, что в 2023 году Додик распространил законодательство, направленное на блокирование выполнения решений Конституционного суда на государственном уровне и внесение изменений в законы на уровне административно-территориальных единиц. Этот шаг сразу заблокировал международный миротворческий посланник и глава Управления Верховного представителя Кристиан Шмидт.

"Сначала был выдан внутренний ордер на арест, но боснийские власти воздерживались от задержания Додика, опасаясь потенциальной политической эскалации в нестабильной балканской стране. Ситуация изменилась на прошлой неделе, когда стало понятно, что Додик планирует покинуть страну, что побудило чиновников официально обратиться в Интерпол с красным уведомлением о его международном аресте", - напомнили в Politico.

В издании подчеркнули, что влияние Додика за последнее время в стране значительно возросло.

"Существует давний прецедент бегства опальных балканских деятелей в Москву, чтобы избежать тюремного заключениязаключения - среди них жена военного президента Сербии Слободана Милошевича Мира Маркович, которая получила убежище в России в 2003 году вместе с детьми, и бывший министр обороны Югославии Велько Кадиевич, который сбежал в Москву в 2001 году, чтобы избежать возможного вызова в суд в Гааге за военные преступления", - отметили в материале.

Обычно Россия игнорирует ордера Интерпола и запросы на экстрадицию, когда считает их политически выгодными.

В Politico подытожили, что Босния и Герцеговина постоянно находится в нестабильном политическом положении после окончания войны в 1995 году. Несмотря на то, что Додик сыграл центральную роль в увеличении таких разногласий, его устранение имеет свои риски, ведь, возможно, это спровоцирует нестабильность или "проложит путь для еще более жестких сербских националистических деятелей, которые получат власть".

Кого еще разыскивает Интерпол

Как писал УНИАН, ранее Интерпол объявил в международный розыск экс-генерала СБУ Андрея Наумова, которого подозревают в мошенническом завладении более 3,2 млн грн во время пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 годах.

Также сообщалось, что украинского нардепа Артема Дмитрука объявили в международный розыск. Известно, что политика подозревают в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.

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