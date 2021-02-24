В таких условиях люди провели около семи часов / фото Гражданская гвардия Испании

В порту Мелильи служащие Гражданской гвардии обнаружили мигрантов из Африки, которые прятались в ёмкостях с отходами.

Читайте такжеВ Гвинее началась вакцинация от лихорадки Эбола (фото)Об этом сообщается на сайте Гражданской гвардии Испании.

В общей сложности в мешках нашли 41 человека.

Четверо из них находились в лотке с битым стеклом, предназначенным для переработки, а один - в мешке с токсичной летучей золой.

Отмечается, что в таких условиях люди провели около семи часов. 

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Автор: Людмила Жерновская