В порту Мелильи служащие Гражданской гвардии обнаружили мигрантов из Африки, которые прятались в ёмкостях с отходами.
Читайте такжеВ Гвинее началась вакцинация от лихорадки Эбола (фото)Об этом сообщается на сайте Гражданской гвардии Испании.
В общей сложности в мешках нашли 41 человека.
Четверо из них находились в лотке с битым стеклом, предназначенным для переработки, а один - в мешке с токсичной летучей золой.
Отмечается, что в таких условиях люди провели около семи часов.
#MuyGrandes— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) February 22, 2021
Guardias civiles de #Melilla rescatan a una persona escondida dentro de un saco que contenía cenizas volantes tóxicas procedentes de la incineradorahttps://t.co/TEN9HQsymOpic.twitter.com/w8zhtUNqCd
Вам может быть интересно
- В США более полутысячи детей остались без родителей из-за политики разделения семей мигрантов (видео)
- В Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев – эксперты
- В Париже полиция демонтировала импровизированный лагерь для мигрантов (видео)
- В порту под Одессой задержали 13 нелегалов из Турции (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram