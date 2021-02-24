В общей сложности в мешках нашли 41 человека.

В порту Мелильи служащие Гражданской гвардии обнаружили мигрантов из Африки, которые прятались в ёмкостях с отходами.

Читайте такжеВ Гвинее началась вакцинация от лихорадки Эбола (фото)Об этом сообщается на сайте Гражданской гвардии Испании.

В общей сложности в мешках нашли 41 человека.

Четверо из них находились в лотке с битым стеклом, предназначенным для переработки, а один - в мешке с токсичной летучей золой.

Отмечается, что в таких условиях люди провели около семи часов.

#MuyGrandes

Guardias civiles de #Melilla rescatan a una persona escondida dentro de un saco que contenía cenizas volantes tóxicas procedentes de la incineradorahttps://t.co/TEN9HQsymOpic.twitter.com/w8zhtUNqCd — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) February 22, 2021

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Автор: Людмила Жерновская