Конфликт произошел еще три года назад.

Суд в Милане обязал журналистку выплатить премьер-министру Италии Джорджии Мелони 5 тысяч евро за высмеивание ее роста.

Как пишет Reuters, ссылаясь на итальянские СМИ, еще три года назад Джулия Кортезе опубликовала в Twitter фотографию Мелони, на фоне которой был изображен Бенито Муссолини. На возмущение Мелони она ответила так: "Ты не пугаешь меня, Джорджа Мелони. В конце концов, твой рост всего 1,2 метра. Я даже не могу тебя увидеть".

Миланский суд определил, что это было проявлением бодишейминга. Также Кортезе назначили условный штраф в размере 1200 евро. Она еще может подать апелляцию на это решение.

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"Правительство Италии имеет серьезные проблемы со свободой выражения мнений и журналистским инакомыслием", - заявила Кортезе.

Иски Мелони в суд

Как сообщал УНИАН, в прошлом году вокалист британской альтернативной рок-группы Placebo Брайан Молко выступил на фестивале Sonic Park.

Музыкант со сцены назвал Мелони "куском дерьма, фашисткой, расисткой и нацисткой". Впоследствии итальянские СМИ сообщили, что Мелони будет судиться с ним за клевету.

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