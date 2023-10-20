Отношения Мэлони с журналистом Андреа Джамбруно длились около десяти лет.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони разошлась с мужем после его скандального выступления на телевидении, где он сделал ряд "непристойных замечаний". О расставании она сообщила в своем Твитере.

"На этом заканчиваются мои отношения с Андреа Джамбруно, которые длились почти десять лет. Я благодарю его за прекрасные годы, которые мы провели вместе, за трудности, через которые мы прошли, и за то, что подарил мне самое важное в моей жизни — нашу дочь Джиневру", – написала Мэлони.

Она отметила, что их пути разошлись уже некоторое время назад, "и пришло время это признать". Также премьер предостерегла недоброжелателей от попыток "ослабить меня, атакуя дома".

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Как пишет издание Politico, Андреа Джамбруно, с которым разошлась Мэлони – итальянский журналист. Недавно он попал в скандал из-за своего поведения в одном из телешоу. В частности он в шутку спрашивал, может ли он "потрогать свое хозяйство", а также предлагал другой участнице принять участие в отношениях на троих.

Кроме того, Джамбруно вызвал ряд политических неудобств для Мэлони другими своими противоречивыми заявлениями. Например, он говорил, что молодые женщины могли бы избежать изнасилований, если бы не напивались, а также сравнивал миграцию с перемещением скота.

Другие новости о премьере Италии Джорджии Мэлони

Как писал УНИАН, в августе Мэлони подала в суд на лидера рок-группы Placebo Брайана Молко. В июле музыкант прямо со сцены заявил, что считает Мэлони "куском дерьма, фашисткой и расисткой". Все это он произнес на итальянском языке, а потом показал неприличный жест рукой.

Также мы рассказывали, что в марте Мелони накричала на депутатов итальянского парламента, которые выражали сомнения в необходимости дальнейшей поддержки Украины.

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