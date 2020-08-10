"Майдан" в Минске: в городе прошли масштабные протесты, силовики применили газ, гранаты и резиновые пули (фоторепортаж)
Столкновения в центре Минска вспыхнули после окончания голосования на выборах президента Беларуси.
Самые массовые акции протеста в городе проходили у стелы "Минск — город-герой". После полуночи силовики вытеснили оттуда толпу. Происходили стычки. Как все происходило, смотрите в фоторепортаже Reuters.
Для разгона протестующих силовики применили водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Точное количество пострадавших в стычках неизвестно, СМИ сообщили об одном погибшем.
Помимо Минска, силовики задерживали противников Лукашенко в ряде городов.
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- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончилось в 20:00.
- Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.
- Белорусские СМИ сообщают, что в разных городах страны начались столкновения протестующих с силовиками.
- Так, в центре Минска вспыхнули протесты: начались стычки, ОМОН применил светошумовые гранаты.
- В ходе протестов против результатов выборов президента Беларуси автозак въехал в толпу протестующих в Минске.
- В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями.
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