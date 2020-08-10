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"Майдан" в Минске: в городе прошли масштабные протесты, силовики применили газ, гранаты и резиновые пули (фоторепортаж)

06:20, 10 августа 2020
Мир
619 0

Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото Tut.By via REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото Tut.By via REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото Tut.By via REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото Tut.By via REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото Tut.By via REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото Tut.By via REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS
Протесты в Минске
Протесты в Минске /  © фото REUTERS

Столкновения в центре Минска вспыхнули после окончания голосования на выборах президента Беларуси.

Самые массовые акции протеста в городе проходили у стелы "Минск — город-герой". После полуночи силовики вытеснили оттуда толпу. Происходили стычки. Как все происходило, смотрите в фоторепортаже Reuters.

Для разгона протестующих силовики применили водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Точное количество пострадавших в стычках неизвестно, СМИ сообщили об одном погибшем.

Помимо Минска, силовики задерживали противников Лукашенко в ряде городов. 

Читайте такжеПротесты в Беларуси: что происходит в стране после голосования на выборах президента (онлайн-трансляция)

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