"Майдан" в Минске: в городе прошли масштабные протесты, силовики применили газ, гранаты и резиновые пули (фоторепортаж)

Для разгона протестующих силовики применили водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты.

Столкновения в центре Минска вспыхнули после окончания голосования на выборах президента Беларуси.

Самые массовые акции протеста в городе проходили у стелы "Минск — город-герой". После полуночи силовики вытеснили оттуда толпу. Происходили стычки. Как все происходило, смотрите в фоторепортаже Reuters.

Для разгона протестующих силовики применили водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Точное количество пострадавших в стычках неизвестно, СМИ сообщили об одном погибшем.

Помимо Минска, силовики задерживали противников Лукашенко в ряде городов.

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