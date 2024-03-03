Бизнесмен заявил, что не понимает, почему Альянс до сих пор существует.

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск заявил, что НАТО необходимо расформировать. По его словам, исчезла причина существования Альянса.

Об этом Маск заявил в социальной сети X, комментируя твит американского бизнесмена и экономиста Дэвида Сакса с размышлениями о НАТО.

"В 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулась с экзистенциальным кризисом: причина его существования больше не существует. Но вместо того, чтобы расформироваться, Альянс придумал новую миссию: расшириться. А в замкнутом цикле расширение НАТО создаст враждебность, необходимую для оправдания себя", - написал Сакс.

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Маск поддержал его и намекнул на то, что НАТО нужно расформировать, ведь нет причины его существования.

"Правда! Я всегда удивлялся, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что его враг и причина существования, Варшавский договор, распались", - написал Маск.

Другие скандалы вокруг Илона Маска

Как писал УНИАН, в декабре Европейская комиссия открыла производство по нарушениям в социальной сети Х (бывший Твиттер), которая принадлежит Илону Маску. Расследования сосредоточены на несоблюдении правил противодействия незаконному контенту и дезинформации, а также правил прозрачности рекламы и доступа к данным для исследователей.

Также мы рассказывали, что Илон Маск публично обматерил рекламодателей, которые отказались продолжать сотрудничество с приобретенной им платформой Х (бывший Twitter). Ведущий спросил у Маска, не желает ли он извиниться перед рекламодателями, которые ушли из Твиттера на фоне ряда скандалов. Ответ был неожиданным.

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