Трамп упрекнул Европу за 'недостаточную' помощь Украине и попался на лжи

Приведенные Трампом цифры не соответствуют действительности.

Кандидат в президенты Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис пожаловался, что США предоставили Украине от 250 до 275 миллиардов долларов помощи, а европейские страны - лишь от 100 до 150 миллиардов долларов, хотя они расположены ближе к Украине. Однако эти заявления являются ложными.

Как пишет CNN, согласно данным Кильского института мировой экономики в Германии, европейские страны предоставили значительно больше помощи Украине, чем США во время и непосредственно перед началом российского вторжения в начале 2022 года.

Кильский институт, который внимательно следит за помощью Украине, обнаружил, что с конца января 2022 года (непосредственно перед вторжением России в феврале 2022 года) до июня 2024 года Европейский Союз и отдельные европейские страны выделили Украине в целом около 207 миллиардов долларов. США предоставили примерно 109 миллиардов долларов.

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Европа также превысила США по помощи, которая фактически была "выделена" Украине - определена институтом как доставленная или принятая помощь - примерно на 122 миллиарда долларов от Европы по сравнению с примерно 83 миллиардами долларов от США.

Кроме того, Европа обязалась предоставить большую общую военную помощь Украине - примерно от 88 миллиардов долларов против 72 миллиардов долларов от США. США едва лидировали по фактически выделенной военной помощи - примерно от 56,91 миллиарда долларов против примерно 56,84 миллиарда долларов от Европы. Но это далеко не те цифры, которые привел Трамп.

Важно отметить, что можно получить разные общие показатели, используя разную методологию. Кильский институт обнаружил, что Украина получала лишь около половины денег в законопроекте США на 2024 год, который широко описывали как законопроект о помощи Украине на 61 миллиард долларов. Институт сказал, что остальные средства в основном идут в Министерство обороны.

Что Трамп сказал об Украине

Как сообщал УНИАН, кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп во время теледебатов обсудили войну в Украине. Республиканец Трамп заявил, что хочет, чтобы война закончилась, а демократ Харрис спрогнозировала, что ее оппонент "сдаст Украину в течение 24 часов после того, как выиграет выборы".

Кроме того, Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис не ответил на вопрос модератора хочет ли он, чтобы Украина победила в войне с Россией.

"Я хочу, чтобы эта война остановилась, я хочу чтобы люди не умирали миллионами. Мы очень много денег дали Украине, больше чем Европа. Если вы посмотрите, цифра огромная... Европа не платит, мы платим. У Байдена просто нет смелости требовать деньги у Европы. 250 миллиардов, потом 280 миллиардов", - заявил Трамп.

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