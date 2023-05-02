Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Кевин Маккарти осадил российского пропагандиста, задавшего вопрос о поставках оружия Украине.
Журналист "РИА Новости" сказал, что ему известно о том, что Маккарти не поддерживает "неограниченные и бесконтрольные поставки" оружия и помощи Украине, и спросил, может ли политика США в этом вопросе изменится в ближайшем будущем.
"Нет, я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь для Украины. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. Я также не поддерживаю убийство вами детей", - отметил ему Маккарти на пресс-конференции в Израиле.
Также он посоветовал России вывести войска с территории Украины. "И мы будем продолжать поддерживать, потому что остальной мир видит его таким, какой он есть", - подчеркнул он.
Заявления Маккарти о войне
Напомним, что Кевина Маккарти избрали спикером Палаты представителей США 7 января с 15-й попытки.
До этого он заявлял, что Украина не получит "карт-бланш", если республиканцы вернут большинство в Палате представителей. Позже он объяснил свои слова так:
"Думаю, Украина очень важна. Я поддерживаю программу нашего движения вперед, чтобы Россия потерпела поражение, но мы не должны выписывать неограниченные чеки", - добавил Маккарти.
В марте президент Владимир Зеленский пригласил спикера в Украину, чтобы тот увидел происходящее своими глазами, однако Маккарти отказался от приглашения.