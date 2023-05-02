Он заявил, что Штаты продолжат поддерживать Украину.

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Кевин Маккарти осадил российского пропагандиста, задавшего вопрос о поставках оружия Украине.

Журналист "РИА Новости" сказал, что ему известно о том, что Маккарти не поддерживает "неограниченные и бесконтрольные поставки" оружия и помощи Украине, и спросил, может ли политика США в этом вопросе изменится в ближайшем будущем.

"Нет, я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь для Украины. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. Я также не поддерживаю убийство вами детей", - отметил ему Маккарти на пресс-конференции в Израиле.

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Также он посоветовал России вывести войска с территории Украины. "И мы будем продолжать поддерживать, потому что остальной мир видит его таким, какой он есть", - подчеркнул он.

Заявления Маккарти о войне

Напомним, что Кевина Маккарти избрали спикером Палаты представителей США 7 января с 15-й попытки.

До этого он заявлял, что Украина не получит "карт-бланш", если республиканцы вернут большинство в Палате представителей. Позже он объяснил свои слова так:

"Думаю, Украина очень важна. Я поддерживаю программу нашего движения вперед, чтобы Россия потерпела поражение, но мы не должны выписывать неограниченные чеки", - добавил Маккарти.

В марте президент Владимир Зеленский пригласил спикера в Украину, чтобы тот увидел происходящее своими глазами, однако Маккарти отказался от приглашения.

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