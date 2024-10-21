Киев решительно выступает против любых международных проектов или других мероприятий на временно оккупированных территориях Украины.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могло финансировать ядерные исследования в оккупированном Крыму. Об этом говорится в расследовании Радио Свобода.

В распоряжении издания оказались несколько внутренних документов МАГАТЭ, связанных с двумя научными проектами, которые получили поддержку агентства. Первый из этих проектов - Исследование временных тенденций загрязнения в прибрежных российских районах Черного моря с помощью ядерных и других аналитических методов.

"В соглашении о проекте, ... подписанном главой одной из административных секций МАГАТЭ, кратко описана программа проекта: "исследование временных тенденций неорганических и органических загрязнений, в отдельных российских прибрежных районах Черного моря (морские станции на полуострове Тамань, в Анапе, Новороссийске, Туапсе, Сочи и Севастополе)", - говорится в расследовании.

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По словам бывшего члена Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольги Кошарной, это является нарушением, потому что "МАГАТЭ официально считает, что Севастополь - это украинская территория, как и Донецкая область, Луганская область, Запорожская область и все оккупированные территории Украины".

Отмечается, что исполнителем проекта был Объединенный институт ядерных исследований из подмосковной Дубны, а ведущим научным сотрудником стала Марина Фронтасьева, сотрудница Лаборатории нейтронной физики института. При этом в одном из пунктов упоминается, что МАГАТЭ выступает спонсором проекта.

По информации расследователей, еще один российский научный проект, использованный МАГАТЭ, касался изучения миграции птиц и распространения птичьего гриппа с помощью изотопного анализа. Он был заключен весной 2018 года между МАГАТЭ и российским Федеральным центром охраны здоровья животных (ФЦОЗТ):

Согласно контракту, ФЦОЗТ должен был в целом получить от МАГАТЭ 60 тысяч евро. В отчете российская сторона указала, что часть образцов птичьих перьев была собрана в Крыму. Было ли это изначально согласовано с МАГАТЭ - неизвестно.

Издание также информирует, что 21 октября в Москве должен открыться региональный тренинговый курс по физике брахитерапии. Мероприятие пройдет в рамках одной из программ технической кооперации МАГАТЭ и финансово поддерживается агентством. Общая стоимость программы - почти 2 миллиона долларов США. Среди участников курса - 22 человека из Армении, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана и России. Все участники были отобраны секретариатом МАГАТЭ.

Кошарная отмечает, что после начала полномасштабного вторжения, российские позиции в МАГАТЭ не пострадали - так, количество россиян в составе секретариата агентства не сократилось, а РФ продолжает входить в Совет руководителей организации. При этом российские взносы в бюджет МАГАТЭ в 2024 году были сравнительно небольшие - 1,8%, тогда как США вносят 25%, Китай - почти 15%, а Германия - 6%.

В то же время в МАГАТЭ заявили, что агентство продолжает рассматривать Крым как часть Украины, а вышеупомянутые проекты имели "исключительно технический характер". В свою очередь в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене отметили, что Киев решительно выступает против любых международных проектов или других мероприятий на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь:

"Это нарушает суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Ни один из таких проектов не был согласован с Украиной".

МАГАТЭ и война в Украине - последние новости

В сентябре МАГАТЭ призвало Россию немедленно деоккупировать ЗАЭС и вернуть станцию под контроль Украины. Соответствующая резолюция была принята по итогам генеральной конференции агентства. Ее соавторами выступили 52 страны-члены агентства.

Согласно документу, до момента возвращения станции под контроль Украины от РФ требуется обеспечить МАГАТЭ неограниченный доступ ко всем объектам и информации на ЗАЭС.

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