Четыре фермера погибли, когда автомобиль, принадлежащий сыну министра, въехал в толпу.

Индийская полиция арестовала сына министра внутренних дел через несколько дней после гибели фермеров, протестующих против спорных законов о сельском хозяйстве в северной части страны.

Четыре фермера погибли в прошлое воскресенье, когда автомобиль, принадлежащий сыну министра Аджая Мишры - Ашишу, въехал в толпу демонстрантов в Лакхимпур Хери, передает AP News.

Руководители фермерских хозяйств утверждают, что сын Мишры находился в машине, пока та давила протестующих, но министр это отрицает. При этом водителя и троих членов правящей партии, находящихся в машине, протестующие после произошедшего забили до смерти палками.

Читайте такжеАтомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектомПо словам полиции, Ашиша Мишру арестовали после допроса, так как "он не смог предоставить никаких доказательств того, что не присутствовал ни в одной из трех машин", которые в тот день атаковали фермеров. Сам же чиновник заявил, что его сын невиновен.

Ранее на этой неделе в связи со смертью четырех фермеров полиция арестовала шесть человек и возбудила уголовное дело против еще 14, включая сына министра.

Правящая партия в свою очередь инициировала уголовное дело против фермеров в связи со смертью своих членов и водителя автомобиля.

Правоохранители также сообщили, что обнаружили тело местного журналиста там, где в воскресенье случились смерти, однако подробности не разглашают.

Ранее бывшего министра сельского хозяйства российской республики Тува заподозрили в убийстве жены, после которого он пытался совершить самоубийство. А в США кандидата в губернаторы арестовали за похищение и изнасилование женщины.

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Автор: Катерина Комолова