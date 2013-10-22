Сын советского чемпиона, министра спорта и молодежи Армении торговал наркотиками

Сын знаменитого советского спортсмена, олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике, ныне министра спорта и по делам молодежи Армении Юрия Варданяна арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах и контрабанде, сообщает во вторник пресс-служба полиции.

Согласно информации, 15 октября в следственном отделе Сюникской области Армении Давиду Варданяну было предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 268 Уголовного кодекса Армении ("Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта, совершенные в особо крупных размерах", наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет) и частью 2 статьи 215("Контрабанда наркотических средств", наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой).

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В качестве меры пресечения в отношении сына министра избран арест сроком на два месяца.

Уголовное дело 16 октября было передано в производство управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Армении.