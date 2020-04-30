Rzeczpospolita: ООН и ВОЗ уговаривают Лукашенко ввести карантин в Беларуси

Минск отказывается признавать пандемию коронавируса и вводить карантин, а представитель ООН призывает белорусов поберечь свою жизнь и не выходить из дома.

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу, что Беларусь "перешла на новый уровень" пандемии коронавируса.

"Ситуация вызывает беспокойство и требует немедленную реализацию комплексной стратегии", - цитирует отчет ВОЗ Rzeczpospolita, напоминая, что Минск до сих пор не ввел карантин. А несколько дней назад президент Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси "никто не умер от коронавируса".

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В свою очередь, ВООН советует стране как можно скорее отменить все массовые мероприятия, занятия в школах и университетах, а также временно остановить работу всех "второстепенных организаций и предприятий". К выполнению рекомендаций ВОЗ также призывает координатор ООН в Минске Джоанна Казана-Вишневецкая. Во времена, когда белорусский президент играет в хоккей или, как в прошлую субботу, сажает деревья с молодыми девушками, представитель международной организации призывает беларусов оставаться дома.

"Ничто не имеет более высокую цену, чем жизнь", - сказала Казана-Вишневецкая.

Rzeczpospolita пишет, что в списке стран, которые больше всего пострадали от эпидемии, Беларусь опережает Польшу. В стране с в четыре раза меньшим населением уже 13 тысяч больных. Только в среду министерство здравоохранения страны зафиксировало тысячу новых случаев. Тем временем, министерство обороны Беларуси сообщило, что не планирует отмену парада на 9 мая. Потому что среди солдат, которые будут принимать в нем участие, "зараженных нет". Официально Минск сообщает лишь о 84 погибших. Но в независимых СМИ распространяются истории о большом количестве пациентов, которые умирают "от пневмонии". Белорусская редакция "Радио Свобода" ведет "список памяти", посвященный врачам и медсестрам, которые погибли в борьбе с пандемией.

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"Все зависит от того, что президенту говорят представители правительства, а именно министр здравоохранения и врачи. Если они его вводят в заблуждение, тогда это все на их совести", - сказал Rzeczpospolita отставной генерал МВД Беларуси Николай Чергинец, который имеет связи с Лукашенко.

В свою очередь, известная беларусская журналистка Любовь Лунева уверяет, что все как раз наоборот. И что министерство здравоохранения Беларуси, так же как и другие чиновники правительства, "оглядываются на президента".

"Здесь ничего не происходит без одобрения Лукашенко. Местным чиновникам запрещено говорить со СМИ. Мы не знаем, какова настоящая ситуация даже в Минске. Никто не верит официальной статистике", - сказала она.