Лукашенко сплясал с выпускниками под песню Повалий (видео)

Президент Беларуси станцевал под зажигательную украинскую песню "Ти ж мене підманула".

Вчера в Минске состоялся Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования, в котором принял участие Александр Лукашенко.

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Об этом сообщает издание "Белновости".

Как сообщается, после торжественной части мероприятие продолжилось в неформальной обстановке.

Как оказалось, президент остался на балу и станцевал с молодежью под песни белорусских и зарубежных исполнителей.

На опубликованном видео можно увидеть, как Александр Лукашенко танцует с выпускниками под песню Таисии Повалий.

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