Лукашенко сплясал с выпускниками под песню Повалий (видео)
15:04, 28 июня 2020Мир
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Президент Беларуси станцевал под зажигательную украинскую песню "Ти ж мене підманула".
Лукашенко станцевал с выпускниками / Скриншот
Вчера в Минске состоялся Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования, в котором принял участие Александр Лукашенко.
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Об этом сообщает издание "Белновости".
Как сообщается, после торжественной части мероприятие продолжилось в неформальной обстановке.
Как оказалось, президент остался на балу и станцевал с молодежью под песни белорусских и зарубежных исполнителей.
На опубликованном видео можно увидеть, как Александр Лукашенко танцует с выпускниками под песню Таисии Повалий.
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