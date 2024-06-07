Некоторые французские чиновники также обвиняют Макрона в "инструментализации украинского конфликта".

Ряд французских политиков не поддерживает политику президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении войны в Украине и критикует отправку самолетов Mirage Силам обороны, считая, что президент республики ведет "опасную игру", сообщает Le Monde.

"Господин Зеленский не имеет к этому отношения, но его попросили в последний момент приехать и вмешаться для этого. Макрон инструментализировал Украину в течение двух лет, он делал это во время президентской кампании, он продолжает это делать, почти до тошноты, это стыдно", - подчеркнул президент "Национального объединения" Джордан Барделла.

В то же время лидер этой же партии, которая является одной из самых пророссийских политиков страны, Марин Ле Пен заявила, что приглашение Зеленского во Францию - лишь "желание манипулировать мнениями граждан".

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"Я рада приветствовать Зеленского в Ассамблее, ему всегда рады, но его визит в пятницу, за несколько часов до окончания кампании на европейских выборах, это желание манипулировать общественным мнением", - сказала она.

Против поставки самолетов Mirage 2000 выступила также член радикальной левой партии LFI Манон Обри. Она считает, если Франция хочет быть эффективной, то страна должна "начать с прекращения прямого финансирования войны в Украине путем прямого финансирования России через импорт российского сжиженного газа".

А генеральный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель добавил, что со своей стороны осуждает эскалацию и не хочет втягивать свою страну в войну.

"Высылать самолеты Mirage 2000. Выслать инструкторов. Нанести удар по российской земле. Президент единолично выбрал военную эскалацию, перейдя установленные им красные линии. Речь Зеленского ничего не изменит. Не дадим втянуть себя в войну", - заявил политик.

Самолеты для Украины: что стоит знать

Как писал УНИАН, 6 июня Макрон объявил, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 и проведет подготовку украинских пилотов для управления воздушными суднами. Отмечается, что эти самолеты оптимизированы для боя в воздухе.

Если бы Mirage-2000 были доступны Украине сегодня, Силы обороны могли бы осуществлять вылеты против истребителей-бомбардировщиков российских ВВС типа "Сухой", которые регулярно бомбардируют украинские войска и гражданское население тысячами управляемых авиабомб.

В то же время директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что Украине стоит накапливать именно самолеты F-16, ведь французские Mirage-2000 могут стать технологической ловушкой.

"Остаюсь сторонником подхода по увеличению количества F-16, которые имеют гораздо лучшие характеристики. Сейчас мы уперлись в темпы подготовки пилотов в США, Румынии, Дании. Возникает вопрос, где мы будем готовить пилотов на эти Mirage", - пояснил эксперт.

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