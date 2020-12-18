Министерство здравоохранения Австрии обеспокоено тем, что число новых случаев инфицирования не снижается, а ситуация в реанимациях остается напряженной.

После Рождества Австрия может ввести третий общенациональный локдаун, который продлится до 18 января.

Читайте такжеВ Португалии отменили празднование Нового годаОб этом сообщили несколько австрийских СМИ, пишет "Европейская правда".

Для тех, кто не пройдет тестирование на коронавирус, запланированное 16 и 17 января, локдаун может длиться дольше. Люди с отрицательным тестом смогут выйти из режима карантина.

В пятницу федеральное правительство проведет консультации с федеральными землями и экспертами о дальнейших мерах по борьбе с коронавирусом, отмечает издание Der Standard.

Ожидается, что могут закрыться второстепенные магазины и поставщики услуг, предусматривающие телесные контакты. Горнолыжные трассы могут не открыться 24 декабря, как было запланировано ранее. Также могут возобновить действие ограничения на выход из дома в течение дня.

Министерство здравоохранения Австрии обеспокоено тем, что число новых случаев инфицирования не снижается, а ситуация в реанимациях остается напряженной.

"Я не готов смириться с этим или привыкнуть к тому, что у нас трехзначный уровень смертности. Это просто невозможно", - намекнул на ужесточение ограничений министр здравоохранения Рудольф Аншобер.

В среду в стране было зарегистрировано 2664 случаев заражения, в четверг - 2485. В четверг в течение суток зафиксировано 218 летальных случаев.

Коронавирус в Австрии

Первый локдаун был введен в Австрии в середине марта. Его постепенное ослабление началось после Пасхального воскресенья, которое в 2020 году выпало на 12 апреля.

С начала ноября в Австрии действовал комендантский час с 20:00 до 6:00. С этого же времени были закрыты рестораны и компании, занимающиеся туристическим бизнесом, а также культурные и развлекательные учреждения.

С начала ноября число новых заражений в стране продолжало стабильно расти, из-за чего эксперты стали опасаться перегрузки системы здравоохранения, особенно в области интенсивной терапии.

Во время грядущего локдауна в Австрии правительство было намерено провести массовое тестирование населения на коронавирус, взяв за пример Словакию, чтобы люди смогли отпраздновать Рождество.

В начале декабря в Австрии началось массовое тестирование на COVID-19.

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Автор: УНИАН