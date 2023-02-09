Также в Литве завершили обучение 15 украинских инструкторов.

Литва предоставляет Украине 36 зенитно-ракетных комплексов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил на совместном с министром обороны Украины Алексеем Резниковым брифинге, отвечая на вопрос о помощи Украине по предоставлению систем защиты от иранских дронов-камикадзе.

"Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины. И мы уже предоставляем 36 зенитно-ракетных комплексов, которые могут успешно бороться с дронами", - сказал литовский министр.

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В свою очередь Резников отметил, что 36 ЗРК Литва уже предоставляет. По его словам, было принято решение обучать не операторов этих зенитных установок, а подготовить именно инструкторов, которые будут обучать военных в Украине. "Это такой важный аспект – модернизации подготовки", - подчеркнул Резников.

Помощь от Литвы: что известно

Как сообщал УНИАН, 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва передаст Украине новый пакет военной помощи, в состав которого входят зенитные установки L-70, боеприпасы и два вертолета Mi-8.

Общая стоимость будущего пакета помощи составляет примерно 125 миллионов евро.

Ранее Литва передала Украине несколько партий бронетранспортеров M113.

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