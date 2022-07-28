Ким Чен Ын заявил, что правительство Южной Кореи будет уничтожено, если предпримет какие-либо "опасные попытки".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР "полностью подготовлена" к любому военному конфликту с США. Пхеньян намерен в ближайшее время провести седьмое ядерное испытание

Об этом пишет Bloomberg

Так, Ким Чен Ын выступил на годовщине окончания Корейской войны и предупредил, что правительство Южной Кореи будет уничтожено, если предпримет какие-либо "опасные попытки".

"Южнокорейский режим и его военные головорезы разрабатывают тактику, чтобы противостоять нам в военном отношении. Такая опасная попытка будет немедленно наказана нашей могущественной силой, а режим Юн Сок Ёля и его армия будут уничтожены", - заявил северокорейский лидер.

В свою очередь президент Южной Кореи выразил "глубокое сожаление" по поводу комментариев. По его словам, Сеул готова ответить на провокации со стороны Пхеньяна. Он также призвал Ким Чен Ына вернуться к переговорам по ядерному разоружению.

Как ранее сообщал УНИАН, Северная Корея пригрозила новой корейской войной. КНДР обвинила США и Южную Корею в "разжигании военных действий". Причиной таких заявлений стали совместные военные учения США и Южной Кореи, которые прошли в июле.

При этом дипломаты КНДР назвали Южную Корею "ордой, желающей ужасов войны".

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