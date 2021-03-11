Только люди старше 18 лет, имеющие разрешение, смогут выращивать, хранить или употреблять марихуану.

Нижняя палата парламента Мексики одобрила законопроект, который отменяет уголовную ответственность за использование каннабиса в рекреационных, медицинских и научных целях.

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За закон проголосовали 316 депутатов, 127 высказались против.

Законопроект допускает пять типов лицензий на выращивание, переработку, продажу, исследование, экспорт или импорт марихуаны.

Только люди старше 18 лет, имеющие разрешение, смогут выращивать, хранить или употреблять её.

«Сегодня мы творим историю», - сказал Симей Олвера, депутат от правящей партии Лопеса Обрадора Морена, на котором была маска с напечатанными на ней листьями марихуаны.

Президент Лопес Обрадор утверждал, что декриминализация каннабиса и других наркотиков может помочь в борьбе с наркокартелями Мексики.

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Автор: Людмила Жерновская