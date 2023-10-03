Русское командование понимает, что война в долгую - это не вариант, учитывая состояние армии.

Россия пытается играть в длительную войну, но ее армии это совсем не выгодно.

Об этом в интервью УНИАН рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Российское командование пытается играть в долгую, но растяжение войны не на пользу самой российской армии. Да, они могут набирать людей. Человеческий ресурс у них есть. Однако, что делать с техникой? У них техники становится все меньше и меньше, качество техники ухудшается, и именно в этом минус их игры в долгую. Возможно, им человеческого ресурса и хватит. Но это ничто, если нет поддержки технической и технологической компоненты", - отметил эксперт.

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Коваленко пояснил, что именно эти компоненты в них сейчас уменьшаются по своим возможностям и по качеству. Поэтому на фронте все чаще появляются гаубицы Д-1 1943 года, Д-44 1944 года, танки Т-54, Т-55 и многое другое. Кроме того, россияне пытаются компенсировать недостаток огневого потенциала, устанавливая на МТЛБ (советский многоцелевой транспортер-тягач) флотские средства поражения: либо бомбометы, либо реактивные системы залпового огня морского типа.

"Это все указывает, что им уже не хватает технической компоненты, а без нее они не смогут воевать. Поэтому война в долгую - это не им на пользу. Однако они выбрали именно такую тактику. Это парадокс, но они этакие самоубийцы. Они выбирают ту тактику, которая их и убьет", - отметил эксперт.

Если оккупанты надеются на прорывное техническое решение, то его у них не будет, уверен Коваленко. Российский военно-промышленный комплекс не способен производить необходимое количество технических решений, чтобы удовлетворить фронт.

Сколько продлится война

Как сообщал УНИАН, Россия рассчитывает завершить войну в Украине до 2025 года. Достичь целей "за два-три дня", как известно, захватчикам не удалось.

Правозащитники рассказали, что Министерство труда и соцзащиты РФ недавно заказало более 230 тыс. удостоверений для семей погибших оккупантов, но эта цифра определенным образом заниженная.

В Украине оценили намерения Российской Федерации до 2025 года достичь целей в захватнической войне против украинского народа и государственности. Как сообщает Центр стратегических коммуникаций, Кремль тщетно ищет пути успокоения глубинного народа из-за крушения путинской "сво".

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